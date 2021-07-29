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Огромная акула стала добычей рыбака в Приморье
Общество
Огромная акула стала добычей рыбака в Приморье
Prt Scr instagram.com  /  @dps_control_dalas

Владивосток, 29 июля. В социальных сетях Приморья появились фотографиями с рыбалки, которые поразили многих. Добычей мужчины стала огромная акула. Рыбак не уточнил, где именно он выловил такую «рыбку». При этом знающие приморцы отметили, это сельдевая акула, она не страшна, а если ее правильно приготовить, очень вкусная.

 

Между тем в морской акватории Владивостока и других прибрежных районах Приморья после двух недель аномальной жары сильно прогрелась вода. Ихтиологи предупреждают, что стоит ждать подхода белых акул.

«Следует ожидать и подход акул типа белой, тигровой, мако, которые при таких температурах довольно агрессивны», — рассказал корреспонденту ФАН исполняющий обязанности заведующего лабораторией ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН Владимир Шелехов.

Ранее ФАН писал, что накануне в социальных сетях появились сообщения об экзотических рыбах. Автор утверждает, что морские обитатели заплыли в приморскую акваторию после прогрева воды из-за аномальной жары.

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приморье акулы аномальная жара
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