Убившую 24 собаки тигрицу увезли из Приморья в Амурскую область, ФАН публикует видео

Владивосток, 29 июля. Тигрицу, которая убила 24 собаки в Приморье из мести за своих тигрят и была отловлена в апреле этого года, вернули в тайгу. Сделали это в канун Международного дня тигра в рамках программы восстановления утраченной популяции в Амурской области.

«Осмотр подтвердил, что тигрица находилась в сильном стрессе вследствие потери тигрят, по всей видимости, по вине людей. Как показали тесты в реабилитационном вольере, она могла и может хорошо охотиться на крупных копытных животных, поэтому нападения на собак были по большей части вызваны «обидой». Особо отмечу, что тигрица никогда не была опасной для человека. При появлении людей или наличии освещения она всегда покидала место нападения на домашних животных. На данный момент последствия стресса преодолены, поэтому тигрица обрела свободу», — рассказал ФАН генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Специалисты впервые обустроили систему кондиционирования транспортировочной клетки. До места выпуска тигрица в сопровождении специалистов из Приморья и Амурской области добралась к утру следующего дня. Хищница покинула транспортировочную клетку и отправилась в тайгу.

Сотрудники Центра «Амурский тигр» уверены, что у нее еще будет шанс обзавестись потомством. В России впервые взрослую тигрицу перемещают на столь большое расстояние от ее привычного участка обитания.

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