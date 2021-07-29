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ФАН публикует видео рыб, которых жители Приморья приняли за тропических

  /   Обновлено: 29 июля 2021 15:52
Общество
ФАН публикует видео рыб, которых жители Приморья приняли за тропических
Prt Scr instagram.com  /  @brevenchatyye_domiki

Владивосток, 29 июля. Накануне в социальных сетях появились сообщения об экзотических рыбах. Автор утверждает, что морские обитатели заплыли в приморскую акваторию после прогрева воды из-за аномальной жары. Так, на Русском острове со стороны Уссурийского залива температура воды уже больше 28 градусов.

«Вот она, махи-махи поймали. Красава», — комментирует автор видео на своей странице в Instagram.

 

Однако ихтиологи Владивостока сообщают, что никаких экзотических рыб на кадрах, снятых рыбаками, не было.

«Мужчины поймали голубого тунца, корифену, молодого гипероглифа и обыкновенного аргуса, для которых заход в Японское море вполне естественен», — рассказал корреспонденту ФАН исполняющий обязанности заведующего лабораторией ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН Владимир Шелехов.

Ранее ФАН писал, что турист-археолог из Хабаровска нашел фрагмент станкового сосуда в заповеднике на севере Приморья. Предмет датируется предположительно IX-XIII веками.

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приморье аномальная жара экзотическая рыба
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