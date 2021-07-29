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«Тонкий гончарный обжиг»: фрагмент древнего сосуда случайно нашли на севере Приморья
Общество
«Тонкий гончарный обжиг»: фрагмент древнего сосуда случайно нашли на севере Приморья
Сихотэ-Алинский заповедник  / 

Владивосток, 29 июля. Турист-археолог из Хабаровска нашел фрагмент станкового сосуда в заповеднике на севере Приморья. Предмет датируется предположительно IX-XIII веками. Осколок случайно заметил во время экскурсии к мысу Северному заместитель начальника отдела археологии КГБУ «Хабаровский краевой центр по охране памятников истории и культуры» Евгений Черников. Он проводил в Сихотэ-Алинском заповеднике отпуск.

«Тонкий гончарный обжиг»: фрагмент древнего сосуда случайно нашли на севере Приморья
Сихотэ-Алинский заповедник  / 

Фрагмент найден в районе, где, по описанию исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, в начале XX века находились китайские фанзы.

«Артефакт более древний и может быть отнесен к эпохе культуры амурских чжурчжэней. Это подтверждает тонкий гончарный обжиг — на фрагменте отчетливо видны полоски от гончарного круга. У китайцев же керамика отличалась толщиной, менее качественным обжигом и цветом», — считает Евгений Черников.

«Тонкий гончарный обжиг»: фрагмент древнего сосуда случайно нашли на севере Приморья
Сихотэ-Алинский заповедник  / 

Ранее раскопки в месте обнаружения обломка сосуда не велись. По словам археолога, находка у мыса Северного говорит о том, что в этом месте есть следы древнего поселения, предположительно Раннего Средневековья. Для более точной датировки фрагмент будет передан на экспертизу.

Ранее ФАН делал репортаж о круглогодичном экотуризме, который будут развивать в Приморье.

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приморье Сихотэ-Алинский заповедник историческая находка
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