Сбежавший на днях из СИЗО в Приморье преступник ранен и находится в реанимации

Владивосток, 29 июля. Подозреваемый в сбыте наркотиков мужчина, который 27 июля сбежал из СИЗО в Находке, оказался раненым и находится в реанимации.

«Сбежавший из изолятора временного содержания ОМВД России по Находке 38-летний житель поселка Врангель сейчас находится в реанимации с ножевыми ранениями грудной клетки. Предположительно, ранения ему нанес его подельник, который оказал мужчине содействие в побеге», — сообщили ФАН в правоохранительных органах Приморского края.

Сейчас также решается вопрос о возбуждении дела о халатности начальника находкинского изолятора Георгия Бондаренко. А начальника ОМВД по городу Находке Вадима Трущенко временно отстранили от работы.

Ранее ФАН писал, что в городе был введен план-перехват. Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили разыскиваемого мужчину в Находке на улице Полевой на территории частного дома.