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Отдыхающие обнаружили труп мужчины в озере в пригороде Владивостока

Происшествия
Отдыхающие обнаружили труп мужчины в озере в пригороде Владивостока
Prt Scr instagram.com  /  @p.trudovoe

Владивосток, 28 июля. Отдыхающие у озера, неподалеку от станции Угольная в пригороде Владивостока, обнаружили труп неизвестного мужчины. Первые сообщения о происшествии появились накануне в местных социальных сетях.

«Личность его не установлена. Мужчина утонул. Сейчас проводится проверка», — сообщила ФАН старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская.

По сообщениям очевидцев, когда труп был найден, он находился в воде. Сколько именно времени тело провело в озере, неизвестно. Сообщается, что утонувший сжимал в руках части одежды.

Ранее ФАН писал, что сотрудники МЧС спасли семерых отдыхающих на катере во Владивостоке.

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