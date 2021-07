Жители Владивостока поддержали российских олимпийцев флешмобом #WewillROCyou

Владивосток, 28 июля. Сотни автомобилистов собрались на Токаревском маяке и сыграли на клаксонах популярную песню We will rock you в поддержку российских атлетов, которые выступают на Олимпиаде в Токио.

После допинговых скандалов на сборную России наложили санкции и запретили выступать под национальным флагом на летних Олимпийских играх в Токио. Российские спортсмены выступают в Японии как команда Олимпийского комитета России. На экипировке атлетов нанесена аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee). Именно из-за этой аббревиатуры сначала в Сети, а потом и по всей стране начался флешмоб #WewillROCyou в поддержку российских олимпийцев.

Акцию провели и в Приморье, где автомобилисты собрались на Токаревском маяке. Организаторы выстроили машины так, чтобы звуки клаксонов уносились в сторону Японии — страны-хозяйки Олимпийских игр. Флешмоб получился очень мощным. Сотни жителей Владивостока с помощью гудков авто сыграли песню We will rock you, пишет портал ИА PrimaMedia.

В пятый день Олимпийских игр мужская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Китая со счетом 21:14 и пробилась в финал. Кроме того, российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 килограммов.