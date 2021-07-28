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«Плавятся от жары»: в ковидных госпиталях Владивостока нельзя включать кондиционеры
Общество
«Плавятся от жары»: в ковидных госпиталях Владивостока нельзя включать кондиционеры
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 28 июля. В аномальную жару, которая не отступает от Приморья, тяжело всем, а людям с COVID-19 в особенности. В самом крупном ковидном госпитале Владивостока — Дальзаводской больнице — нет системы кондиционирования, но если бы и была, пользоваться ею запрещено СанПиНом. 

«Плавятся от жары»: в ковидных госпиталях Владивостока нельзя включать кондиционеры
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«В таких условиях идет дополнительная нагрузка и на наших пациентов, и на наш персонал. Кроме того что пациенты и так испытывают сложности с дыханием и с повышенной температурой, в такую жару тяжелые проявления коронавирусной инфекции ощущаются наиболее остро. Мы стараемся для наших пациентов обеспечить достаточный питьевой режим, установлены дополнительные вентиляторы на всех этажах, практически в круглосуточном режиме проводится проветривание помещений. Мы не ограничиваем пронос в учреждение индивидуальных охлаждающих средств и вентиляторов для пациентов», — рассказала в беседе с корреспондентом ФАН главный врач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая.

«Плавятся от жары»: в ковидных госпиталях Владивостока нельзя включать кондиционеры
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В здании Владивостокской клинической больницы № 4 есть только естественная вентиляция, централизованной системы кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции здесь нет. В любом случае вентилирование помещений инфекционных госпиталей запрещено СанПиНом. Кондиционеры работают только в кабинетах, где находится оборудование или хранятся лекарства.

«Плавятся от жары»: в ковидных госпиталях Владивостока нельзя включать кондиционеры
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Нам очень часто задают вопрос: а как бороться с повышенной температурой тела в такую жару, какие препараты принимать? Хочется еще раз отметить, что повышенная температурная реакция нашего организма — это тот самый защитный механизм, который борется с инфекцией, в том числе коронавирусной. При повышении температуры вирус погибает, именно в этом и осуществляется защитная реакция организма. Температура до 38 градусов вообще не рекомендуется к снижению. В таких условиях врачи советуют восстанавливать водный баланс обильным питьем, морсами, отварами противовоспалительных трав. При повышении температуры выше 38 градусов использовать жаропонижающие средства», — продолжила Елена Новицкая.

«Плавятся от жары»: в ковидных госпиталях Владивостока нельзя включать кондиционеры
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Медикам в «красной зоне» тоже очень тяжело. В жару им приходится носить защитные костюмы, маски, перчатки. Дополнительных перерывов на отдых у них нет.

«Плавятся от жары»: в ковидных госпиталях Владивостока нельзя включать кондиционеры
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что С наступлением жары пляжи Приморья переполнены. Жители и гости региона пытаются спастись от духоты и солнца. А между тем именно эти жаркие дни вызывают ядовитых медуз.

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приморье владивосток жара covid-19
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