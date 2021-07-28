Сбежавшего из СИЗО преступника поймали в Приморье

Владивосток, 28 июля. Вчера из изолятора временного содержания в Находке сбежал подозреваемый в сбыте наркотиков. В городе был введен план-перехват. Горожан просили быть осторожнее и не подвозить незнакомцев.

«Это 38-летний Дмитрий Антони, уроженец Казахстана, проживающий во Врангеле. Его подозревают в сбыте наркотиков. Был одет в синий спортивный костюм и синюю футболку. Мужчина коротко стрижен, с бородой, волосы и глаза темные, рост около 180 см. Полиции дано указание при обнаружении разыскиваемого доставить его в дежурную часть», — сообщили ФАН в УМВД России по Приморскому краю.

К вечеру 28 июля, сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили разыскиваемого мужчину в Находке на улице Полевой на территории частного дома. В настоящее время руководством краевого УМВД назначено проведение служебной проверки.

Ранее ФАН писал, что в Партизанском районе Приморского края задержали двух жителей поселка Авангард. Мужчины 22 и 27 лет признались, что убили двух рыбаков и сожгли их вместе с машиной в лесу на берегу реки.