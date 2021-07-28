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Пять машин и две квартиры разыграют среди вакцинированных от COVID-19 в Приморье
Общество
Пять машин и две квартиры разыграют среди вакцинированных от COVID-19 в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 28 июля. В сентябре среди вакцинировавшихся от COVID-19 граждан Приморья разыграют сертификаты на пять автомобилей, а также две квартиры. Новый закон о стимулировании добровольной вакцинации приняли депутаты Законодательного собрания Приморского края.

«Право имеют постоянно проживающие на территории Приморского края граждане, которые прошли иммунизацию до 15 сентября 2021 года и данные о которых внесены в официальный регистр вакцинированных. Сертификатов на квартиру номиналом 3,8 млн рублей будет два. А сертификатов на автомобили стоимостью 1 млн рублей будет пять. Право на получение сертификата получается случайной выборкой. Порядок будет разработан правительством. В настоящее время НПА уже проходит согласование», — рассказала ФАН министр труда и социальной политики Светлана Красицкая.

Закон разработан региональным правительством и поддержан губернатором. Он потребует дополнительных расходов из местного бюджета в размере 12,6 млн рублей. Те граждане, которые поставят вакцину от COVID-19 до 15 сентября этого года, получат право на участие в розыгрыше.

Ранее ФАН писал, что привитая сотрудница металлургического комбината в Приморье выиграла квартиру.

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приморье вакцинация от covid-19
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