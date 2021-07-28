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Молодой человек во Владивостоке делал селфи на вагонах и попал в реанимацию

  /   Обновлено: 28 июля 2021 15:12
Происшествия
Молодой человек во Владивостоке делал селфи на вагонах и попал в реанимацию
Федеральное агентство новостей  / 

Владивосток, 28 июля. Приехавший на отдых в Приморье из Биробиджана 19-летний парень ради острых ощущений залез на цистерну на ж/д станции Гайдамак и получил удар электрическим током. Молодой человек с тяжелейшими ожогами был доставлен в реанимацию. По факту случившегося следователи проводят проверку.

«Поздно вечером по неизвестной причине он залез на цистерну на станции Гайдамак, где были установлены знаки «Осторожно, электрическое напряжение». В результате молодой человек получил мощный удар электрическим током. Врачи диагностировали у него более 70% ожогов поверхности тела различной степени тяжести», — сообщили ФАН в правоохранительных органах.

Пострадавший был срочно доставлен в реанимацию ожогового отделения. По факту случившегося полицейские и следователи СК проводят тщательную проверку. По одной из версий следствия, пострадавший хотел сделать необычное селфи.

Ранее ФАН писал, что приморец на людном пляже запустил сигнальную ракету, которая попала в ногу отдыхающей.

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