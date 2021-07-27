Численность дальневосточных леопардов в Приморье увеличилась почти втрое

Владивосток, 27 июля. Ученые отметили значительный рост популяции дальневосточного леопарда на территории Приморья за последние 20 лет.

Редкие животные обитают в национальном парке «Земля леопарда», в его охранной зоне и заповеднике «Кедровая падь». Ученые расставили по территории фотоловушки, чтобы отслеживать численность зверей. Специалисты вручную обработали более 700 снимков.

Сейчас в Приморье насчитывается 110 взрослых особей и 16 котят. Всего 35 зверей насчитывалось на этих территориях в начале 21 века. Популяцию любых зверей составляют только те животные, которые уже могут существовать отдельно от матери, объяснила сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Анна Виткалова в комментарии ИА PrimaMedia.

Амурские тигрята впервые появились на свет в приморском парке для животных в июле 2021 года. Роды тигрицы проходили сложно, поскольку это ее первое потомство. Двоим малышам требуется особенный уход, ветеринары ведут за ними внимательное наблюдение.