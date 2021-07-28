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Приморец на людном пляже запустил сигнальную ракету, которая попала в ногу отдыхающей

  /   Обновлено: 28 июля 2021 14:44
Происшествия
Приморец на людном пляже запустил сигнальную ракету, которая попала в ногу отдыхающей
МО МВД России «Кавалеровский»  / 

Владивосток, 28 июля. Во время празднования Дня ВМФ в Ольгинском районе Приморского края случилось ЧП. Один из участников мероприятия выстрелил из ракетницы, заряд которой полетел не в сторону моря, а в толпу отдыхающих. 

«В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемный покой доставлена 28-летняя жительница Владивостока с травмой бедра. Установлено, что в пгт Ольга 59-летний местный житель, не соблюдая мер безопасности, произвел запуск ракетницы, которая попала в ногу жительницы Владивостока, отдыхающей на пляже», — сообщили ФАН в МО МВД России «Кавалеровский».

Приморец на людном пляже запустил сигнальную ракету, которая попала в ногу отдыхающей
МО МВД России «Кавалеровский»  / 

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее ФАН писал, что спасатели вернули на берег семерых отдыхающих на акватории острова Русский, которые катались на прогулочном катере. Выяснилось, что судно потеряло ход.

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