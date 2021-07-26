Сотрудники МЧС спасли семерых отдыхающих на катере во Владивостоке

Владивосток, 26 июля. Спасатели вернули на берег семерых отдыхающих на акватории острова Русский, которые катались на прогулочном катере. Выяснилось, что судно потеряло ход.

После полученного вызова в экстренную службу бригада спасателей выехала на место инцидента. Ночью пять человек из семи были доставлены на берег.

Последние пассажиры остались на борту катера для его буксировки к суше. В спасательной операции участвовали три сотрудника МЧС и одно плавсредство.

Ранее спасатели не дали жителю Нижнего Новгорода упасть в Оку. Мужчина был передан правоохранителям.