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Сотрудники МЧС спасли семерых отдыхающих на катере во Владивостоке
Общество
Сотрудники МЧС спасли семерых отдыхающих на катере во Владивостоке
Невские Новости  /  Степан Яцко

Владивосток, 26 июля. Спасатели вернули на берег семерых отдыхающих на акватории острова Русский, которые катались на прогулочном катере. Выяснилось, что судно потеряло ход.

После полученного вызова в экстренную службу бригада спасателей выехала на место инцидента. Ночью пять человек из семи были доставлены на берег.

Последние пассажиры остались на борту катера для его буксировки к суше. В спасательной операции участвовали три сотрудника МЧС и одно плавсредство.

Ранее спасатели не дали жителю Нижнего Новгорода упасть в Оку. Мужчина был передан правоохранителям.

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