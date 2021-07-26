Сельскохозяйственная микроперепись начнется в Приморье с 1 августа

Владивосток, 26 июля. Микроперепись в Приморье покажет местные результаты отрасли за последнее пятилетие. Она стартует в Приморском крае с 1 августа 2021 года.

Полученные данные будут применяться в целях разработки прогноза развития сельского хозяйства и мер господдержки, направленных на рост эффективности производства. Об этом пишет ИА PrimaMedia, ссылаясь на слова губернатора края Олега Кожемяко.

Глава региона отметил, что сельскохозяйственная микроперепись должна быть организована как можно более эффективно для использования ее результатов в будущем. Это поможет качественно оценить ситуацию в районах и инициировать проекты по развитию отрасли.

Президент России Владимир Путин гордится успехами сельского хозяйства в стране. По его словам, эта отрасль в последнее время достигает выдающихся результатов, в связи с чем производительность труда в государстве быстро растет.