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«Кучу кредитов набрали»: во Владивостоке дольщики ждут достройки дома 28 лет​​​​​​​
Общество
«Кучу кредитов набрали»: во Владивостоке дольщики ждут достройки дома 28 лет​​​​​​​
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 25 июля. С 2019 года в Приморье удалось сдать 15 долгостроев, восстановлены в правах более 2,5 тысячи человек. Но на карте края все еще остались самые проблемные стройки. Одну из таких можно смело заносить в книгу рекордов. Корреспондент ФАН побывал на месте.

«Кучу кредитов набрали»: во Владивостоке дольщики ждут достройки дома 28 лет​​​​​​​
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Строительство жилого дома на улице Пихтовая, 35 во Владивостоке началось еще 28 лет назад. Квартиры перепродавались по несколько раз. Губернатор Олег Кожемяко поручил Фонду обманутых дольщиков найти решение этой сложнейшей ситуации.

«Кучу кредитов набрали»: во Владивостоке дольщики ждут достройки дома 28 лет​​​​​​​
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Ранее прокуратура настаивала на том, что постройка самовольная. Разрешение на строительство тогда сочли нелегитимным. Документации на дом, соответствующей современным требованиям, по сути нет. Права на многие будущие квартиры многократно перепродавались. Поэтому сегодня здесь даже список владельцев неполный.

«Кучу кредитов набрали»: во Владивостоке дольщики ждут достройки дома 28 лет​​​​​​​
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«49 квартир — у нас нет никакой информации о том, кто там является собственником этой квартиры, дольщиком, участником ЖСК. Этой информации нету. В связи с этим ДОМ.РФ и мы также не можем рассчитать финансово-экономическую составляющую достройки этого объекта», — рассказал корреспонденту ФАН генеральный директор Фонда защиты прав граждан Приморского края Александр Подольский.

«Кучу кредитов набрали»: во Владивостоке дольщики ждут достройки дома 28 лет​​​​​​​
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В прошлом месяце руководители Фонда защиты прав граждан Приморского края сумели на личном приеме в Москве выработать общую позицию. Теперь нужно подготовить все документы. Разобраться, сколько здесь квартир числится официально. Найти всех собственников.

«Кучу кредитов набрали»: во Владивостоке дольщики ждут достройки дома 28 лет​​​​​​​
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Строительство началось в 1993 году, а конца до сих пор не видно. В этом доме нет не только крыши, а даже верхних этажей. Но на нижних люди давно живут. Застройщик в прошлом году признан банкротом. 

«Кучу кредитов набрали»: во Владивостоке дольщики ждут достройки дома 28 лет​​​​​​​
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Мы живем у сына. Всем семейством, всем семьей. Кучу кредитов набрали, естественно. Кредиты под строительство не давали, брали как потребительские и оплачивали это жилье. До сих пор все платим. Рассчитаться с долгами невозможно. Приходится подрабатывать», — поделилась с корреспондентом ФАН пайщик ЖСК в доме №35 по ул. Пихтовая Любовь Адаменко.

«Кучу кредитов набрали»: во Владивостоке дольщики ждут достройки дома 28 лет​​​​​​​
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Одновременно с поиском владельцев квартир проведут техническое обследование дома и разработают проект. Лишь после этого станет понятно, есть ли смысл достраивать дом, или лучше вернуть людям вложенные ими деньги.

«Кучу кредитов набрали»: во Владивостоке дольщики ждут достройки дома 28 лет​​​​​​​
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что губернатор проконтролирует достройку проблемных домов ЖСК «Остров» в Приморье.

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приморье владивосток обманутые дольщики
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