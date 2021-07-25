Парад на 325-летие Военно-морского флота во Владивостоке: репортаж ФАН

Владивосток, 25 июля. День Военно-морского флота во Владивостоке один из самых любимых праздников. Торжества в честь моряков проводятся здесь с 1939 года и всегда впечатляют жителей и гостей города. В этом году из-за ситуации с COVID-19 праздник полностью отменять не стали, но власти запретили приглашать горожан на набережную Цесаревича. Однако эта просьба не особо помогла.
Владивосток отмечает 325-летие Военно-морского флота. К кораблям, стоящим вдоль судоходного фарватера, отправился катер командующего флотом «Ураган». Адмирал Сергей Авакянц проводит торжественный обход. С палуб кораблей личный состав в белоснежной парадной форме приветствует командующего.
«Мы по праву гордимся нашим Военно-Морским флотом, с уважением относимся к людям, выбравшим судьбу военного моряка. Особые слова благодарности и низкий поклон ветеранам, тем, кто сделал все, чтобы над нашей головой было мирное небо, тем, кто передает свой патриотизм подрастающему поколению, воспитывает молодежь. В этот праздничный день хочу пожелать всем, кто связан с Военно-Морским флотом, удачных походов, счастливого возвращения к родным берегам, здоровья и благополучия вам и вашим близким! С праздником, с Днем ВМФ!», — сказал в своей речи губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Выделяется в Золотом Роге подводная лодка советской постройки проекта «Палтус». Неофициально их называют «варшавянками», так как создавали изначально их для стран Варшавского договора.
Иностранцы называют такой проект черной дырой, так как ее очень трудно обнаружить из-за бесшумности. Специальная сталь и резина в корпусе делают эту лодку невидимкой, способной спрятаться и атаковать.
В этом году вместе с кораблями Тихоокеанского флота «Варяг», «Адмирал Трибуц», корветом «Совершенный», «Советская Гавань» и «Усть-Камчатск» в парадном строю на акватории бухты Золотой Рог находятся два ракетных фрегата Военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам — «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг», пришедшие во Владивосток для участия в праздновании Дня ВМФ России.
Ранее ФАН писал, что памятник командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Викторову открыли во Владивостоке.