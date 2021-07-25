Парад на 325-летие Военно-морского флота во Владивостоке: репортаж ФАН

Владивосток, 25 июля. День Военно-морского флота во Владивостоке один из самых любимых праздников. Торжества в честь моряков проводятся здесь с 1939 года и всегда впечатляют жителей и гостей города. В этом году из-за ситуации с COVID-19 праздник полностью отменять не стали, но власти запретили приглашать горожан на набережную Цесаревича. Однако эта просьба не особо помогла.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Владивосток отмечает 325-летие Военно-морского флота. К кораблям, стоящим вдоль судоходного фарватера, отправился катер командующего флотом «Ураган». Адмирал Сергей Авакянц проводит торжественный обход. С палуб кораблей личный состав в белоснежной парадной форме приветствует командующего.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Мы по праву гордимся нашим Военно-Морским флотом, с уважением относимся к людям, выбравшим судьбу военного моряка. Особые слова благодарности и низкий поклон ветеранам, тем, кто сделал все, чтобы над нашей головой было мирное небо, тем, кто передает свой патриотизм подрастающему поколению, воспитывает молодежь. В этот праздничный день хочу пожелать всем, кто связан с Военно-Морским флотом, удачных походов, счастливого возвращения к родным берегам, здоровья и благополучия вам и вашим близким! С праздником, с Днем ВМФ!», — сказал в своей речи губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Выделяется в Золотом Роге подводная лодка советской постройки проекта «Палтус». Неофициально их называют «варшавянками», так как создавали изначально их для стран Варшавского договора.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Иностранцы называют такой проект черной дырой, так как ее очень трудно обнаружить из-за бесшумности. Специальная сталь и резина в корпусе делают эту лодку невидимкой, способной спрятаться и атаковать.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

В этом году вместе с кораблями Тихоокеанского флота «Варяг», «Адмирал Трибуц», корветом «Совершенный», «Советская Гавань» и «Усть-Камчатск» в парадном строю на акватории бухты Золотой Рог находятся два ракетных фрегата Военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам — «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг», пришедшие во Владивосток для участия в праздновании Дня ВМФ России.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что памятник командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Викторову открыли во Владивостоке.