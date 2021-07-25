Самый большой на Дальнем Востоке фонтан обещают открыть осенью во Владивостоке

Владивосток, 25 июля. Самый большой на Дальнем Востоке фонтан откроют в дальневосточной столице уже в сентябре. Проект финансирует «Сбербанк», и сегодня стройка готова на 85%. Сейчас рабочие укладывают гранит и керамогранит, монтируют декоративные элементы и оборудование.

«На следующий год мы продолжим совершенствовать работы по приведению площади в порядок. Несколько вариантов еще на нашей истории было. Ну, а потом она превратилась в асфальтированную площадку. Конечно, ей нужно придать живой вид, чтобы она была удобна и жителям, и гостям. Площадь продолжат реконструировать», — рассказал ФАН губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Это будет не только фонтан, но интерактивная площадка, где жители и гости города смогут смотреть представления, музыкальные сказки, образовательные программы. Кроме того, здесь появится новый асфальт, заменят решетки ливневок, установят урны и удобные скамейки.

Ранее ФАН писал, что министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков озвучил возможное будущее региона, потенциал для предпринимателей и планы государства по развитию ДФО.