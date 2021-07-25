Памятник командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Викторову открыли во Владивостоке

Владивосток, 25 июля. Торжественное открытие бюста Михаила Викторова состоялось во Владивостоке. В Адмиральском сквере собрались военнослужащие Тихоокеанского флота, ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Михаил Владимирович — герой, сложивший жизнь ради нашего Отечества. Адмиральский сквер потрясающий и подходящий для того, чтобы в нем в дальнейшем появилась Аллея адмиралов. Память о них важна», — рассказал корреспонденту ФАН скульптор Алексей Чебаненко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Михаил Владимирович Викторов — военно-морской деятель, флагман флота 1-го ранга. Он прошел путь от службы на Балтийском флоте до создания и руководства Тихоокеанским флотом. Идею установки памятника первому командующему ТОФ ранее поддержали на Совете по культуре и искусству при администрации Владивостока. Бюст был создан и установлен благодаря финансовой поддержке меценатов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Во время церемонии и. о. градоначальника предложил не ограничиваться одним памятником, а создать на этом месте Аллею адмиралов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Владивосток и Тихоокеанский флот — это одно неразрывное целое. Символично, что именно сегодня, накануне Дня Военно-Морского флота, мы открываем этот монумент. Важно знать историю города. Я хочу поблагодарить команду, которая занималась проектом и, конечно, скульптора», — сказал в своей речи и. о. главы Владивостока Константин Шестаков.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что Тихоокеанский театральный фестиваль в Приморье посетят гости из Японии и Кореи.