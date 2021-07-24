База отдыха загорелось в Приморье, появилось видео

Владивосток, 24 июля. Пожар охватил 200 кв. метров в здании базы отдыха «Капитан», расположенном в бухте Руднева Приморского края. За час пожарным удалось локализовать возгорание. Пострадавших нет.

«24 июля в 18:30 на пульт пожарного гарнизона города Фокино поступило сообщение о том, что в бухте Руднева на базе отдыха горит дом. В 18:45 к месту происшествия прибыли пожарные. В ходе разведки было установлено, что горят комната и кровля деревянного здания. В 19:45 пожар локализован. Общая площадь его составила 200 кв. метров», — сообщили ФАН в ГУ МЧС по Приморскому краю.

На тушении были задействованы 21 человек личного состава и 4 единицы техники.

Ранее ФАН писал, что сразу три автомобиля сгорели ночью в Приморье.