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Сразу три автомобиля сгорели ночью в Приморье
Происшествия
Сразу три автомобиля сгорели ночью в Приморье
Prt Scr instagram.com  /  @dps_nhk

Владивосток, 24 июля. Огонь охватил сразу три транспортных средства на улице Пограничной в Находке. Не уточняется, как начался и распространялся пожар, но по фотографиям, сделанным сегодня днем, видно, что пострадали две иномарки. Останки третьего авто, очевидно, уже увезли с места происшествия.

Сразу три автомобиля сгорели ночью в Приморье
Prt Scr instagram.com  / @dps_nhk

«Спустя 10 минут к месту происшествия прибыли первые пожарные подразделения. В ходе разведки было установлено, что горят машины на парковке около жилого дома. В 4:40 пожар локализовали, а в 6:20 полностью ликвидировали. Общая площадь горения составила 8 кв. м», — сообщили ФАН в ГУ МЧС по Приморскому краю.

К тушению привлекались 13 человек личного состава и 2 единицы техники. По имеющейся информации, пострадавших нет.

Сразу три автомобиля сгорели ночью в Приморье
Prt Scr instagram.com  / @dps_nhk

Фото двух из трех пострадавших машин позже опубликовали в местном Instagram-паблике. На снимках запечатлены останки практически полностью сгоревшего авто, вероятно, марки Nissan Tiida. Рядом припаркован внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с выгоревшим капотом и салоном. Сведений о третьем автомобиле нет.

Ранее ФАН писал, что в Партизанском районе Приморского края задержали двух жителей поселка Авангард. Мужчины 22 и 27 лет признались, что убили двух рыбаков и сожгли их вместе с машиной в лесу на берегу реки.

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