«Угнать не получилось, решили поджечь»: убийц сожженных в Приморье рыбаков поймали

Владивосток, 24 июля. В Партизанском районе Приморского края задержали двух жителей поселка Авангард. Мужчины 22 и 27 лет признались, что убили двух рыбаков и сожгли их вместе с машиной в лесу на берегу реки. По месту их проживания прошли обыски, было обнаружено орудие убийства, телефоны потерпевших и похищенные из автомобиля вещи. На месте происшествия подозреваемые рассказали и показали, что произошло в ту ночь.

СУ СК РФ по Приморскому краю /

По версии следствия, подозреваемый со своим приятелем собирали дикоросы. Они познакомились с двумя рыбаками, которые остались у реки Тигровой на ночлег. Мужчины выпивали. Один из сборщиков в какой-то момент решил угнать автомобиль своих новых знакомых. Он залез в салон, но его заметил хозяин машины.

«Возник конфликт, несостоявшийся угонщик ударил фонариком по голове водителя, связал ему ноги и перетащил к костру, где спал второй рыбак. Злоумышленник стал требовать отдать ему ключи, а затем — наносить удары ножом обоим мужчинам. Тела он поджег, чтобы скрыть следы преступления», — сообщили ФАН в Следственном комитете РФ по Приморскому краю.

Автомобиль был на механической коробке передач, поэтому угнать его не удалось. Подозреваемый и один из его приятелей вытащили из салона ценные вещи, подожгли машину и скрылись.

Ранее ФАН писал, что обгоревшие тела двух мужчин обнаружили в лесу под Партизанском, у одного из них были связаны ноги.