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Привитая сотрудница металлургического комбината в Приморье выиграла квартиру
Общество
Привитая сотрудница металлургического комбината в Приморье выиграла квартиру
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Владивосток, 24 июля. Накануне Дня металлурга горно-металлургический комплекс объявил о розыгрыше двухкомнатной квартиры в строящемся доме в Дальнегорске. В лотерее участвовали 318 работников предприятия, привитых от COVID-19 — таково было основное условие. Главный приз достался сотруднице управления Юлии Кубышкиной.

Привитая сотрудница металлургического комбината в Приморье выиграла квартиру
Дальполиметалл  / 

«Это приятная неожиданность», — сказала победительница на своей странице в Instagram.

Трехэтажный многоквартирный дом будет сдан в эксплуатацию осенью. В нём будут жить молодые специалисты, которые проработали в компании более трех лет. Для покупки квартир им готовы предоставить беспроцентную ссуду.

Привитая сотрудница металлургического комбината в Приморье выиграла квартиру
Дальполиметалл  / 

«До осени наша задача — завершить внутренние отделочные работы, благоустроить придомовую территорию, подвести некоторые коммуникации», — рассказал корреспонденту ФАН начальник отдела капстроительства «Дальполиметалла» Сергей Антипин.

Ранее ФАН писал, что губернатор проконтролирует достройку проблемных домов ЖСК «Остров» в Приморье.

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приморье дальнегорск вакцинация от covid-19
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