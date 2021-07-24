Молодая пара погибла в ДТП, скрываясь от полиции на мотоцикле в Приморье

Владивосток, 24 июля. Патрулируя на маршруте в районе развязки автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный, наряд дорожно-патрульной службы обратил внимание на мотоцикл Yamaha, который передвигался с нарушением Правил дорожного движения. На транспортном средстве не было государственных регистрационных знаков. Пассажирка двигалась без мотошлема.

«Увидев патрульную автомашину, водитель мотоцикла изменил траекторию движения и попытался скрыться. В районе дома № 131 на улице Кирова мотоциклист не справился с управлением и, совершив наезд на столб освещения, опрокинулся, — сообщили ФАН в ОМВД России по городу Артему.

В результате ДТП водитель мотоцикла, личность которого пока не установлена, погиб на месте. Документов при себе у молодого человека не было. 24-летняя пассажирка, гражданка Узбекистана, получила травмы и была госпитализирована. Позже она скончалась в медицинском учреждении.

Ранее ФАН писал, что водитель иномарки врезался в автобусную остановку и погиб на месте в Приморье.