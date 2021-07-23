Тихоокеанский театральный фестиваль в Приморье посетят гости из Японии и Кореи

Владивосток, 23 июля. Во Владивостоке полным ходом идет подготовка к первому Международному Тихоокеанскому театральному фестивалю, который состоится в конце сентября.

Грядущее событие на днях обсудили худрук Театра наций Евгений Миронов и министр культуры РФ Ольга Любимова. Народный артист считает, что театральный фестиваль станет важным событием не только для Приморья, но и для всей страны. По словам Миронова, культурное мероприятие пройдет с размахом и будут иметь международное значение. Ожидается, что в фестивале примут участие театралы из Кореи, Японии и Китая.

Первый театральный фестиваль на Дальнем Востоке начнется 24 сентября и продлится по 9 октября. Мероприятие пройдет вместо отмененного киносмотра «Меридианны Тихого», сообщает ИА PrimaMedia.

«Благодаря поддержке государства продолжается программа по развитию театрального искусства в регионах Дальнего Востока. Это очень важная инициатива, позволяющая показать многообразие сегодняшних достижений российской культуры», — рассказал Миронов, под чьим патронажем пройдет театральный фестиваль во Владивостоке.

В начале мая Миронов посетил Владивосток в рамках работы над новым проектом. Актер готовит сериал об известном исследователе Дальнего Востока, писателе и краеведе Владимире Арсеньеве.