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Губернатор проконтролирует достройку проблемных домов ЖСК «Остров» в Приморье
Общество
Губернатор проконтролирует достройку проблемных домов ЖСК «Остров» в Приморье
ЖСК «Остров»  / 

Владивосток, 21 июля. Достройка проблемных домов ЖСК «Остров» во Владивостоке начнется в ближайшее время. На это из краевого бюджета выделено 140 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с дольщиками. ФАН выяснил подробности. 

Губернатор проконтролирует достройку проблемных домов ЖСК «Остров» в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Долгострой располагается на острове Русский. В состав жилого комплекса входят 214 индивидуальных домов, восемь многоквартирных, 20 дуплексов. Сроки сдачи постоянно сдвигались, а с 2018 года работа вовсе прекратилась.

Губернатор проконтролирует достройку проблемных домов ЖСК «Остров» в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Нам было важно услышать мнения людей, их заверить в том, что мы эти вопросы держим на контроле, не бросаем. Как и с другими домами пострадавших дольщиков, мы также будем решать эти проблемы. Мы только сдали 15 домов, это 167 тысяч квадратных метров. Когда люди видят изменения, что на стройке работает строительная организация, техника, видят, что сдаются объекты, конечно, они становятся спокойнее», — рассказал корреспонденту ФАН губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Губернатор проконтролирует достройку проблемных домов ЖСК «Остров» в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Чтобы достроить все дома, потребуется 400 миллионов рублей. В течение ближайшего месяца деньги поступят на достройку первых трех многоквартирных домов.

Губернатор проконтролирует достройку проблемных домов ЖСК «Остров» в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Уже к сентябрю завершат работы на второй и пятой очередях индивидуальных помещений. Благоустройство и часть работ по коммунальным сетям там проведут с наступлением теплого периода следующего года.

Губернатор проконтролирует достройку проблемных домов ЖСК «Остров» в Приморье
ЖСК «Остров»  / 

Ранее ФАН писал, что в апреле 2021 года членами совета краевого Фонда обманутых дольщиков было принято положительное решение о признании восьми домов печально известного жилищно-строительного кооператива проблемными объектами и о финансировании Фондом завершения их строительства.

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приморье владивосток жск остров
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