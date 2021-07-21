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Водитель иномарки врезался в автобусную остановку и погиб на месте в Приморье
Происшествия
Водитель иномарки врезался в автобусную остановку и погиб на месте в Приморье
УГИБДД УМВД России по Приморскому краю  / 

Владивосток, 21 июля. В Надеждинском районе Приморского края на 6-м км трассы Хабаровск — Владивосток легковой автомобиль врезался в остановку автобусов.

«48-летний мужчина за рулем Nissan Serena двигался со стороны автодороги А-370 «Уссури» в направлении поселка Тавричанка. Не выбрав безопасную скорость движения, он потерял управление, и машину выбросило на автобусную остановку», — сообщили ФАН в УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

При ударе мужчина получил травмы, от которых скончался. Стаж его вождения составляет 18 лет.

Ранее ФАН писал, что необычные надписи крупными буквами появились на аварийном путепроводе у Артемовской ГРЭС в Приморье. Это повторяющиеся слова MAYDAY — международный сигнал, обозначающий мольбу прийти на помощь в смертельно опасной ситуации.

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