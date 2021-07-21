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Бомж-мститель забил до смерти черенком от лопаты своих приятелей во Владивостоке
Происшествия
Бомж-мститель забил до смерти черенком от лопаты своих приятелей во Владивостоке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 21 июля. На территории котельной в районе улицы Луговая во Владивостоке местные жители обнаружили окровавленные тела двух мужчин. Очевидцы вызвали полицию. На место происшествия прибыли оперативники и сотрудники прокуратуры. Как стало известно ФАН, мужчины скончались от полученных травм.

«Тела нашли еще 5 июля. По подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний мужчина без определенного места жительства. Он признался, что у него однажды возник конфликт с одним из потерпевших, он затаил злобу и решил наказать обидчика. Ночью он взял черенок от лопаты и пришел к месту ночевки своего знакомого. В это время там ночевал еще один бездомный. Подозреваемый стал наносить черенком удары по голове своему обидчику. Второй мужчина проснулся и встал на защиту приятеля, поэтому несколько ударов досталось и ему», — сообщили ФАН в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

Фигуранта уголовного дела отправили в СИЗО.

Ранее ФАН писал, что бомж-путешественник изнасиловал женщину по дороге из Владивостока в Хабаровск.

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