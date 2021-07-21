Десять брошенных ежат выхаживают в зоопарке Владивостока

Владивосток, 21 июля. Сотрудники зоопарка «Садгород» во Владивостоке выхаживают сразу десять ежат-сироток. Малышей в спецучреждение привезли местные жители.

Специалисты сначала приняли восьмерых диких ежат, которые остались без матери. На следующий день в зоопарк привезли еще двух детенышей. Они находились в тяжелом состоянии — без еды и воды все ежата пробыли в лесу больше суток.

Работники рассказали, что несчастных привезли ночью, когда зоопарк был уже закрыт. Однако для спасения жизни детенышей они их приняли. Сейчас специалисты тщательно следят за рационом питания малышей, их аппетитом и физическим состоянием.

Ранее жители Омска спасли потерявшегося в городе енота-полоскуна. За помощью они обратились к сотрудникам приюта для собак «Друг». Специалисты забрали хищника с собой и его жизни теперь ничего не угрожает.