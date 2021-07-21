Двух жителей Приморья убили и сожгли на костре

Владивосток, 21 июля. Обгоревшие тела двух мужчин обнаружили в лесу под Партизанском, у одного из них были связаны ноги, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Страшную находку сделали местные жители, которые прогуливались по лесу у реки Тигровая. В потухшем костре лежали два трупа.

Личность одного из погибших удалось установить, им оказался 45-летний сотрудник железной дороги. Рядом стоял принадлежавший ему автомобиль, который также сгорел. Второго мужчину пока не опознали. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве.

Незадолго до этого в приморском городе Фокино нашли расчлененный труп женщины. Останки направили на экспертизу, сообщала Deita.