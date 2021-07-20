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Пятилетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Приморье
Происшествия
Пятилетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 20 июля. В Центральную городскую больницу Находки в реанимационное отделение поступил 5-летний мальчик с диагнозом кататравма — падение с высоты. Состояние ребенка стабильно тяжелое. По имеющимся данным, в момент падения родители находились в соседних комнатах квартиры.

«Установлено, что малыш выпал из окна третьего этажа дома, расположенного на улице Комсомольской в посёлке Южно-Морском. Родители находились рядом, несовершеннолетний остался один в комнате на пару минут», — сообщили ФАН в ОМВД России по городу Находке.

Полиция Находки в настоящее время проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что годовалый ребенок погиб при падении из окна многоэтажки в Приморье.

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