Сотрудника аэропорта во Владивостоке поймали на взятке в 3 млн рублей

Владивосток, 20 июля. Дальневосточное Следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Начальник отдела капитального строительства АО «Терминал Владивосток» вымогал крупную денежную сумму у подрядной организации, выполнявшей работы в международном аэропорту. В момент передачи взятки незаконную «сделку» пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Дальневосточное следственное управление СК РФ на транспорте /

«Противоправная деятельность пресечена следователями и оперативными сотрудниками в момент передачи части коммерческого подкупа на сумму 1 млн 100 тыс. рублей. По уголовному делу проводятся обыски, допросы свидетелей, иные следственные и процессуальные действия. Мужчине предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — сообщили ФАН в Дальневосточном Следственном управлении СК РФ на транспорте.

Дальневосточное следственное управление СК РФ на транспорте /

По версии следствия, начальник отдела капитального строительства АО «Терминал Владивосток» вымогал у подрядчика деньги за приемку этапов выполненных работ и подписание соответствующих документов — в сумме 3 млн рублей. Эта компания выполняла работы в зале приёма-вылета Терминала «А» международного аэропорта Владивосток.

Ранее ФАН писал, что четыре уголовных дела завели из-за незаконной добычи трепангов в Приморье.