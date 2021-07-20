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Сотрудника аэропорта во Владивостоке поймали на взятке в 3 млн рублей
Происшествия
Сотрудника аэропорта во Владивостоке поймали на взятке в 3 млн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 20 июля. Дальневосточное Следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Начальник отдела капитального строительства АО «Терминал Владивосток» вымогал крупную денежную сумму у подрядной организации, выполнявшей работы в международном аэропорту. В момент передачи взятки незаконную «сделку» пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Сотрудника аэропорта во Владивостоке поймали на взятке в 3 млн рублей
Дальневосточное следственное управление СК РФ на транспорте  / 

«Противоправная деятельность пресечена следователями и оперативными сотрудниками в момент передачи части коммерческого подкупа на сумму 1 млн 100 тыс. рублей. По уголовному делу проводятся обыски, допросы свидетелей, иные следственные и процессуальные действия. Мужчине предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — сообщили ФАН в Дальневосточном Следственном управлении СК РФ на транспорте. 

Сотрудника аэропорта во Владивостоке поймали на взятке в 3 млн рублей
Дальневосточное следственное управление СК РФ на транспорте  / 

По версии следствия, начальник отдела капитального строительства АО «Терминал Владивосток» вымогал у подрядчика деньги за приемку этапов выполненных работ и подписание соответствующих документов — в сумме 3 млн рублей. Эта компания выполняла работы в зале приёма-вылета Терминала «А» международного аэропорта Владивосток.

Ранее ФАН писал, что четыре уголовных дела завели из-за незаконной добычи трепангов в Приморье.

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приморье взятка происшествия владивосток аэропорт
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