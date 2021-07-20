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Россельхознадзор обнаружил инфекцию у погибших на побережье птиц в Приморье
Общество
Россельхознадзор обнаружил инфекцию у погибших на побережье птиц в Приморье
Фото предоставлено очевидцами  / 

Владивосток, 20 июля. У мертвых птиц, обнаруженных на побережье бухты Бойсмана в Хасанском районе, лаборатория Россельхознадзора выявила микоплазмоз. Специалисты считают, что инфекционное заболевание не могло привести к массовой гибели тупиков-носорогов. 

Во время исследований специалисты исключили у особей птичий грипп и высокопатогенные виды микоплазмы. Они считают, что микоплазмоз не должен был привести к массовой гибели птиц. 

«Заражение людей от птицы, больной микоплазмозом, невозможно. Однако заболевание опасно для сельскохозяйственных птиц. Так, микоплазмоз у кур считается наиболее распространенным. Микоплазмы вызывают общую интоксикацию организма и поражают в первую очередь дыхательную систему птицы. По мере прогрессирования болезни одноклеточные паразиты поражают другие внутренние органы. Наибольшую опасность инфекция представляет для цыплят: смертность среди молодняка может достигать 25%», — сообщили ФАН в Россельхознадзоре.

Ранее ФАН писал, что берег моря в Хасанском районе оказался усеян мертвыми птицами. Об этом сообщили жители Приморья в соцсетях.

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приморье гибель птиц хасанский район
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