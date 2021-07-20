Радиоактивная машина пришла в порт Владивостока из Японии

Владивосток, 20 июля. Радиоактивные запчасти автомобиля Honda Accord обнаружили сотрудники Владивостокской таможни на теплоходе, который пришел накануне из Японии.

«Таможенники обнаружили на поверхности частей автомобиля наличие повышенного гамма-фона и бета-излучения до 80 частиц на кв. см в минуту. Было принято решение отправить товар на оценку санитарно-карантинного контроля территориального органа Роспотребнадзора. По результатам оценки установлено наличие снимаемого радиоактивного загрязнения. Такие товары не допускаются к ввозу в Россию», — пояснил ФАН начальник отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин.

Это третий случай попытки ввоза во Владивосток радиационно опасных товаров с начала года. До этого сотрудники таможни пресекли ввоз радиоактивной посылки и мини-экскаватора из Японии.

Ранее ФАН писал, что приморская полиция пресекла деятельность по изготовлению «липовых» документов о вакцинации от COVID-19. Злоумышленники ставили на них несуществующую печать медицинской организации.