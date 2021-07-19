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Чекунков рассказал о мощнейшем потенциале развития ДФО

  /   Обновлено: 19 июля 2021 14:31
Экономика
Чекунков рассказал о мощнейшем потенциале развития ДФО
primorsky.ru  /  Правительство Приморского края

Владивосток, 19 июля. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков озвучил возможное будущее региона, потенциал для предпринимателей и планы государства по развитию ДФО.

Глава Минвостокразвития поделился в большом интервью PrimaMedia информацией о политике, которое проводит ведомство на Дальнем Востоке. Алексей Чекунков рассказал, почему округ разделили на специальные экономические провинции и насколько сдвинулись проекты, начатые еще в советское время.

По-настоящему революционные перемены происходят сейчас в этой части России, подчеркивает министр. Сейчас Дальневосточный федеральный округ уходит от использования натурального хозяйства к инфраструктурной ипотеке.

Программа «Единая субсидия» позволяет создавать центры экономического роста в регионе, на что уже направлено свыше 100 млрд рублей. Министерство оказывает поддержку порядка 1,5 тыс. предприятий.

Россияне активно осваивают землю благодаря «Дальневосточному гектару» и предоставлению территорий в Арктической зоне страны. Предполагается, что «Дальневосточная и Арктическая концессии» помогут привлечь в ДФО до 500 млрд рублей инвестиций.

Восточные территории России недавно разделили на четыре провинции, поставив во главу угла экономические принципы. Распоряжение о создании новой классификации отдал Чекунков.

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Все новости / Экономика / Чекунков рассказал о мощнейшем потенциале развития ДФО
дальний восток минвостокразвития чекунков
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