Вандалы разрушают антивандальные остановки во Владивостоке

Владивосток, 18 июля. Не успели во Владивостоке установить умные остановки, как вандалы уже испортили несколько из них. Разбиты прозрачные стены, панели изрисованы. В каком состоянии сейчас остановочные пункты, расположенные на гостевом маршруте, проверил корреспондент ФАН.
Вандалы разбили четыре стеклянных павильона. Они орудовали в залах для ожидания на Заре, проспекте 100-летия, у парка Победы и на Магнитогорской в сторону города.
И хотя на мелкие кусочки стекла не рассыпались, так как материал выполнен из ударостойкого триплекса, на панелях остались многочисленные трещины.
«Ремонтировать повреждения вынужден будет город, поскольку вандальные действия не являются объектом гарантии. Сейчас специалисты ведут подсчет и подготовку соответствующей документации для проведения ремонта», — сообщили корреспонденту ФАН в администрации Владивостока.
На остальных остановках особых повреждений незаметно, но во многих очень грязно. Просыпавшийся на пористое резиновое покрытие мелкий мусор не так-то просто убрать. Стоящие рядом с остановками урны зачастую переполнены, а все поверхности исписаны.
Ранее ФАН писал, что в дальневосточной столице вовсю идет подготовка к VI Восточному экономическому форуму.