Вандалы разрушают антивандальные остановки во Владивостоке

Владивосток, 18 июля. Не успели во Владивостоке установить умные остановки, как вандалы уже испортили несколько из них. Разбиты прозрачные стены, панели изрисованы. В каком состоянии сейчас остановочные пункты, расположенные на гостевом маршруте, проверил корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Вандалы разбили четыре стеклянных павильона. Они орудовали в залах для ожидания на Заре, проспекте 100-летия, у парка Победы и на Магнитогорской в сторону города.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

И хотя на мелкие кусочки стекла не рассыпались, так как материал выполнен из ударостойкого триплекса, на панелях остались многочисленные трещины.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Ремонтировать повреждения вынужден будет город, поскольку вандальные действия не являются объектом гарантии. Сейчас специалисты ведут подсчет и подготовку соответствующей документации для проведения ремонта», — сообщили корреспонденту ФАН в администрации Владивостока.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

На остальных остановках особых повреждений незаметно, но во многих очень грязно. Просыпавшийся на пористое резиновое покрытие мелкий мусор не так-то просто убрать. Стоящие рядом с остановками урны зачастую переполнены, а все поверхности исписаны.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что в дальневосточной столице вовсю идет подготовка к VI Восточному экономическому форуму.