Впервые за всю историю на крупнейшем пляже Владивостока чистят песок: репортаж ФАН

Владивосток, 18 июля. На пляже Шамора во Владивостоке чистят песок. Впервые за всю историю этого знаменитого места. Бригады работают здесь вторую неделю. Планировалось очистить побережье бухты Лазурная быстрее, но в песке было столько крупного мусора, что уборку продлили. Все собранное из тщательно просеянного песка вывозят на свалку КАМАЗами.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Специальной техники для очистки пляжей на вооружении нет. Для этого мастера приспособили фронтальный погрузчик, который ковшом убирает крупный мусор, и трактор «Беларусь» для прочистки песка.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Мы модифицировали оборудование, которое используется в сельском хозяйстве. Мы наварили дополнительные ножи, поставили сетку и поставили короб для сбора мусора, который чистый песок просеивает, мусор складывается в отдельный короб», — рассказал корреспонденту ФАН старший мастер по содержанию городских территорий администрации Владивостока Алексей Потехин.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Такую работу здесь никогда еще не делали. Пошла вторая неделя, и бригады уже очистили первый и третий пляж. Сейчас они на втором, он оказался самым захламленным.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Такое наследство оставил тайфун Майсак и сами отдыхающие. Это пакеты, пластик, бутылки. Такого мусора вывезли уже пять КАМАЗов, предстоит еще не меньше шести. Уборка начинается рано утром, пока отдыхающих не так много.

Ранее ФАН писал, что десятки птичьих трупов обнаружены на побережье в Приморье.