«В отпуск без долгов»: в аэропорту Владивостока помогают узнать о задолженностях

Владивосток, 17 июля. Приморские судебные приставы в аэропорту Владивостока провели акцию «В отпуск без долгов». Они хотят привлечь внимание граждан к необходимости самим проверять информацию о наличии задолженности.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«База находится в телефоне. Подходит человек, называет фамилию, имя, отчество, дату рождения. Сотрудники проверяют, есть или нет задолженности. Если у должника есть небольшой долг, и он сейчас готов на месте оплатить, то судебные приставы готовы принять его денежные средства в счет погашения долга», — рассказала корреспонденту ФАН главный специалист по взаимодействию со СМИ Федеральной службы судебных приставов РФ по Приморью Наталья Борисова.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Здесь же, в аэропорту, судебные приставы объясняют, как можно получить информацию о задолженности через сервисы федеральной службы. Рассказывают о возможностях ее погашения. Многие как раз ими сегодня воспользовались — у приставов при себе был кассовый аппарат.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что приморская полиция пресекла деятельность по изготовлению «липовых» документов о вакцинации от COVID-19. Злоумышленники ставили на них несуществующую печать медицинской организации.