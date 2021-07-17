Алексей Журавлев встретился с жителями Владивостока и местным активом «Родины»

Владивосток, 17 июля. Депутат Госдумы и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев посетил Владивосток в рамках программы «100 городов». Политик пообщался с местными жителями и активом политсилы.

Алексей Журавлев раскритиковал бездействие чиновников на Дальнем Востоке по многим вопросам. Депутат поделился, что в рамках своей программы лично выслушивает проблемы россиян, чтобы впоследствии оказать им поддержку.

«Иногда проблемы можно решить на местном уровне и сразу. Бывает, требуется время», — признался политик.

«Родина» пытается помочь каждому, поскольку люди являются самым важным и ценным богатством страны. Журавлев подтвердил свою позицию на деле, когда провел встречу с однопартийцами, где также присутствовали эко-активисты. Депутат получил письменное обращение по вырубке леса и пообещал изучить этот вопрос.

«Приморский край — регион с потрясающими красотами и богатейшими ресурсами. Но и здесь природная среда нарушена вмешательством человека», — подчеркнул лидер партии.

Журавлев с сожалением отметил, что чиновники, которые позволяют вырубать лес, «распродают Родину». Депутат оценил схожесть проблем во всех регионах России и задался вопросом о целесообразности пребывания властей Владивостока на своих постах.

Глава «Родины» призвал срочно навести порядок и возмутился нехваткой детских садов и школ. Местные жители признались, что хотят нормальной и комфортной жизни. Им не хватает бассейна, кинотеатра и спортплощадок. Журавлев подтвердил готовность обратиться в соответствующие ведомства для решения проблем.

Алексей Журавлев ранее подвел итоги своей программы «100 городов», рассказав об этом журналистам. Политик смог собственными глазами увидеть потребности россиян по всей стране.