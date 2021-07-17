Пункты вакцинации в торговых центрах Владивостока набирают популярность: репортаж ФАН

Владивосток, 17 июля. Новые антирекорды ставит COVID-19 в Приморье. 261 заражение зарегистрировали за последние сутки. Максимум с начала пандемии. Тем временем, почти треть населения Приморского края получила прививки. Но этого все еще недостаточно, чтобы остановить пандемию. Привиться можно не только в больницах, но и в общественных местах, например, торговых центрах. Корреспондент ФАН побывал в одном из таких.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Мы ежедневно прививаем от 100 до 200 человек. В нашей поликлинике есть прививочный кабинет, развернут мобильный пункт в ТРЦ «Черемушки», выезжаем прививать население в наш филиал на остров Попова, на предприятия, в учебные заведения. За это время тяжелых побочных эффектов не было. Бывает незначительная температурная реакция, при которой просто принимаются жаропонижающие средства типа парацетамола. Никаких других воздействий не требуется, мы об этом предупреждаем пациентов», — рассказала в беседе с корреспондентом ФАН главный врач терапевт Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Мобильный пункт вакцинации в «Черемушках» работает ежедневно. Он организован с соблюдением необходимого температурного режима по хранению вакцины. Сегодня это ГамКовидВак (Спутник V), первый и второй компонент.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Человек приходит, при себе обязан иметь полис, СНИЛС — это основное. Далее он заполняет анкету у нас и подходит уже к врачу-терапевту. Я его осматриваю, измеряю давление, температуру измеряем и потом уже решаем, допускать его до вакцинирования или нет. Мы разговариваем, какие можно принимать препараты дополнительные, если вдруг температура, отечность или покраснения. Такое тоже бывает», — отметила корреспонденту ФАН врач-терапевт Владивостокской клинической больницы № 4 Дарья Захарова.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Сауны, бани не посещать, алкоголь не принимать, место инъекции не мочить — эти и другие несложные правила подробно описаны в памятке пациента, прошедшего вакцинацию. Если нужна подробная консультация, врач-терапевт сделает это на месте. Сертификаты о сделанных прививках люди получают в другом месте.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Мы вбиваем вторичных и первичных пациентов в федеральный регистр, чтобы они получили сертификат на Госуслугах», — подчеркнула корреспонденту ФАН медсестра Владивостокской клинической больницы № 4 Ульяна Ткачева.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Мобильные пункты стали развертывать по всей стране со второй волной пандемии. Сегодня в Приморье действует 130 стационарных пунктов вакцинации и 70 мобильных. Сейчас в них нередко выстраиваются очереди.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что переболевших COVID-19 приморцев приглашают на диспансерное обследование.