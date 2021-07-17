Амурская тигрица родила четырех котят в Приморье

Владивосток, 17 июля. Амурская тигрица из парка «Белый лев» в Приморье впервые родила сразу четверых котят. Детеныши родились здоровыми и сильными.

Как отмечает директор парка Виктор Агафонов, для амурских тигров были созданы комфортные условия для жизни и размножения. На свет появились три девочки и один мальчик.

Помимо просторных вольеров, эксперты заботятся об их уходе и правильном питании животных. У тигрицы Сказки возникли некоторые проблемы с кормлением детенышей из-за недостатка молока. Сотрудники парка откармливают котят и даже ночуют с ними в небольшом вольере.

Анаконда в Иркутской зоогалерее родила 30 детенышей. В последний раз змея рожала в 2010 году и после этого «взяла» долгий перерыв.