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Амурская тигрица родила четырех котят в Приморье
Общество
Амурская тигрица родила четырех котят в Приморье
Global Look Press  /  imago stock&people

Владивосток, 17 июля. Амурская тигрица из парка «Белый лев» в Приморье впервые родила сразу четверых котят. Детеныши родились здоровыми и сильными.

Как отмечает директор парка Виктор Агафонов, для амурских тигров были созданы комфортные условия для жизни и размножения. На свет появились три девочки и один мальчик.

Помимо просторных вольеров, эксперты заботятся об их уходе и правильном питании животных. У тигрицы Сказки возникли некоторые проблемы с кормлением детенышей из-за недостатка молока. Сотрудники парка откармливают котят и даже ночуют с ними в небольшом вольере.

Анаконда в Иркутской зоогалерее родила 30 детенышей. В последний раз змея рожала в 2010 году и после этого «взяла» долгий перерыв.

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