Мужа убитой и расчлененной учительницы математики из Приморья отправили в СИЗО

Владивосток, 17 июля. Мужчину, который убил свою жену, бывшую учительницу математики, расчленил и выбрасывал по частям в мусорный бак, отправили в СИЗО. Его уже допросили и проверили показания на месте преступления. ФАН все это время следил за развитием истории.

По версии следствия, супруги жили в квартире на улице Усатого в ЗАТО Фокино. Они часто ссорились из-за злоупотребления спиртными напитками, это сопровождалось побоями.

«В конце июня между ними возник очередной конфликт. 52-летний мужчина стал бить по голове и телу 64-летнюю супругу. Он бил ее до тех пор, пока та не перестала подавать признаков жизни. После этого он ушел из дома, а когда вернулся через несколько дней, решил расчленить тело и скрыть следы преступления, — сообщили ФАН в Следственном комитете РФ по Приморскому краю.

Часть останков он выкинул в мусорные баки. Ногу в итоге нашли на городской свалке, там же позднее обнаружили и голову. Часть трупа осталась в ванной и лежала там до тех пор, пока дверь в квартиру не взломали стражи порядка и не застали мужчину врасплох.

Подозреваемый допрошен, проведена проверка показаний на месте, где он на криминалистическом манекене показал, что и как делал. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее ФАН писал, что житель Владивостока нашел в мусорке медвежью лапу и принял ее за человеческую ногу.