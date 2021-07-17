Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 11:33
11:28
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина эмоционально отреагировала на премьеру нового клипа Лободы
11:27
Армия
В США призвали Запад демонтировать ядерную инфраструктуру Ирана
11:26
Происшествия
ФАН установил личность разбившегося на дельтаплане под Белгородом мужчины
11:26
Общество
Власти Белоруссии изменили правила пересечения границы на фоне пандемии
11:26
Олимпиада-2020 в Токио
COVID-19 выявили у 15 человек, связанных с организацией ОИ в Токио
11:24
Общество
Места есть, нет желания ехать: в Перми пока не могут исполнить пожелания всех мам
11:23
Общество
Выходишь в город, а города нет: Журавлев призвал установить связь власти и бизнеса
11:23
Евро 2020
Победителей Евро-2020 наградили орденами
11:20
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего дома в Орске
11:18
Происшествия
Посетитель мечети ударил полицейского по лицу в Москве
Все новости

Мужа убитой и расчлененной учительницы математики из Приморья отправили в СИЗО

Происшествия
Мужа убитой и расчлененной учительницы математики из Приморья отправили в СИЗО
СУ СК РФ по Приморскому краю  / 

Владивосток, 17 июля. Мужчину, который убил свою жену, бывшую учительницу математики, расчленил и выбрасывал по частям в мусорный бак, отправили в СИЗО. Его уже допросили и проверили показания на месте преступления. ФАН все это время следил за развитием истории.

По версии следствия, супруги жили в квартире на улице Усатого в ЗАТО Фокино. Они часто ссорились из-за злоупотребления спиртными напитками, это сопровождалось побоями.

«В конце июня между ними возник очередной конфликт. 52-летний мужчина стал бить по голове и телу 64-летнюю супругу. Он бил ее до тех пор, пока та не перестала подавать признаков жизни. После этого он ушел из дома, а когда вернулся через несколько дней, решил расчленить тело и скрыть следы преступления, — сообщили ФАН в Следственном комитете РФ по Приморскому краю.

Часть останков он выкинул в мусорные баки. Ногу в итоге нашли на городской свалке, там же позднее обнаружили и голову. Часть трупа осталась в ванной и лежала там до тех пор, пока дверь в квартиру не взломали стражи порядка и не застали мужчину врасплох.

Подозреваемый допрошен, проведена проверка показаний на месте, где он на криминалистическом манекене показал, что и как делал. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее ФАН писал, что житель Владивостока нашел в мусорке медвежью лапу и принял ее за человеческую ногу.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мужа убитой и расчлененной учительницы математики из Приморья отправили в СИЗО
приморье труп происшествия фокино
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru