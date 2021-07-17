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Первый автобус для вакцинации от COVID-19 появился в Приморье
Общество
Первый автобус для вакцинации от COVID-19 появился в Приморье
Правительство Приморского края  / 

Владивосток, 17 июля. Первый пункт вакцинации от COVID-19 в автобусе вскоре начнет свою работу в Артеме. Сейчас в поликлинике местной городской больницы идет процесс формирования прививочных бригад и решается вопрос технического оснащения передвижного пункта вакцинации.

«Автобус будет легко заметить на артемовских улицах благодаря оформлению и голосовому оповещению. О графике посещения микрорайонов муниципалитета сообщим дополнительно», — рассказал ФАН мэр города Артема Вячеслав Квон.

Кроме этого, сделать прививку в Артеме можно в физкультурно-оздоровительном комплексе, на городском рынке и в поликлинике.

Ранее ФАН писал, что приморская полиция пресекла деятельность по изготовлению «липовых» документов о вакцинации от COVID-19. Злоумышленники ставили на них несуществующую печать медицинской организации. Все происходило в арендованном офисном помещении в Артеме.

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приморье артем вакцинация от covid-19
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