Первый автобус для вакцинации от COVID-19 появился в Приморье

Владивосток, 17 июля. Первый пункт вакцинации от COVID-19 в автобусе вскоре начнет свою работу в Артеме. Сейчас в поликлинике местной городской больницы идет процесс формирования прививочных бригад и решается вопрос технического оснащения передвижного пункта вакцинации.

«Автобус будет легко заметить на артемовских улицах благодаря оформлению и голосовому оповещению. О графике посещения микрорайонов муниципалитета сообщим дополнительно», — рассказал ФАН мэр города Артема Вячеслав Квон.

Кроме этого, сделать прививку в Артеме можно в физкультурно-оздоровительном комплексе, на городском рынке и в поликлинике.

Ранее ФАН писал, что приморская полиция пресекла деятельность по изготовлению «липовых» документов о вакцинации от COVID-19. Злоумышленники ставили на них несуществующую печать медицинской организации. Все происходило в арендованном офисном помещении в Артеме.