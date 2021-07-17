Житель Владивостока нашел в мусорке медвежью лапу и принял ее за человеческую ногу

Владивосток, 17 июля. Информация о странной находке в районе Снеговой Пади во Владивостоке сначала появилась в социальных сетях. Пользователи писали о найденной человеческой ноге, но вскоре стали утверждать, что конечность все же принадлежит медведю.

«Следственное управление СК РФ по Приморскому краю проводит доследственную проверку по факту обнаружения конечности», — сообщила ФАН старший помощник руководителя ведомства Аврора Римская.

Как выяснилось, на конечность наткнулся бездомный, который искал для себя еду в кучах мусора на контейнерной площадке. Сперва мужчина долго смотрел на незнакомый предмет и не знал, что делать в такой ситуации. Но вскоре все же решил сообщить окружающим — в итоге на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ФАН писал, что расчлененное женское тело без головы нашли на свалке в Приморье.