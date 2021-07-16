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Подделку сертификатов о вакцинации выявили в Приморье
Происшествия
Подделку сертификатов о вакцинации выявили в Приморье
УМВД России по Приморскому краю  / 

Владивосток, 16 июня. Приморская полиция пресекла деятельность по изготовлению «липовых» документов о вакцинации от COVID-19. Злоумышленники ставили на них несуществующую печать медицинской организации. Все происходило в арендованном офисном помещении в Артеме. Фальшивые документы передавались сотрудникам курьерской службы в запечатанных конвертах и доставлялись в другие города края.

«Преступление раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из Уссурийска, взаимодействуя с представителями краевого министерства здравоохранения», — сообщили ФАН в УМВД России по Приморскому краю.

По факту подделки, изготовления и сбыта поддельных документов возбуждено уголовное дело. В его рамках полицейские провели обыски в офисных помещениях, жилищах и автомобилях подозреваемых во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. Были изъяты поддельные медицинские книжки, сертификаты о проведении вакцинации от COVID-19, а также справки с результатами исследований на коронавирус.

Ранее ФАН писал, что двух угонщиков мотоцикла Ducati задержали в дальневосточной столице. Их полиция разыскивала с мая. За это время они успели продать его и потратить деньги.

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приморье происшествия артем подделка документов
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