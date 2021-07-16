Угонщиков мотоцикла Ducati задержали во Владивостоке

Владивосток, 16 июня. Двух угонщиков мотоцикла задержали в дальневосточной столице. Их полиция разыскивала с мая. За это время они успели продать его и потратить деньги.

«У 30-летнего жителя Владивостока со двора на улице Зейской украли Ducati Monster M. Личности подозреваемых удалось установить благодаря камерам наблюдения», — сообщили ФАН в УМВД России по Владивостоку.

УМВД России по Владивостоку /

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Ленинского района задержали двух подозреваемых. Ими оказались ранее судимые владивостокцы 45 и 30 лет. Мужчины дали признательные показания. Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее ФАН писал, что охранник садового товарищества в Приморье изнасиловал дачницу и уехал на ее машине.