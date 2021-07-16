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Годовалый ребенок погиб при падении из окна многоэтажки в Приморье
Происшествия
Годовалый ребенок погиб при падении из окна многоэтажки в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 16 июля. Следственный комитет начал проверку после гибели малолетнего ребенка в Лучегорске. Мальчик выпал из окна пятого этажа после того, как неудачно облокотился на москитную сетку. 

Как выяснилось, все случилось еще 12 июля. Мальчик 2020 года рождения находился в квартире с мамой.

«Следователи провели осмотр места происшествия, а также опросили очевидцев. По предварительным данным, ребенок находился дома с мамой и другими детьми, в какой-то момент он забрался на окно, облокотился на москитную сетку, и совершил падение с высоты», — сообщили ФАН в краевом Следственном управлении СК.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

Ранее ФАН писал, что в квартире многоэтажного дома в ЗАТО Фокино были обнаружены останки женщины, предположительно, части тела которой ранее нашли на городской свалке. Найденные в квартире фрагменты находились в ванной.

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приморье происшествия лучегорск гибель ребенка
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