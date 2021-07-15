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Приморье потратит более 6 млрд рублей на модернизацию здравоохранения
Экономика
Приморье потратит более 6 млрд рублей на модернизацию здравоохранения
pixabay.com  /  DarkoStojanovic

Владивосток, 15 июля. Программа обновления первичного звена здравоохранения в Приморском крае предполагает траты в размере 6,4 млрд рублей.

Новые больницы и поликлиники будут построены на территории Приморья в течение 2021-2025 годов. Об этом пишет PrimaMedia.

Регион построит 28 новейших медицинских учреждений. Новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий будет 13. Объекты в количестве 124 штук будут капитально ремонтироваться.

Центральные районные больницы появятся в Анучинском, Красноармейском, Ольгинском, Яковлевском, Михайловском и Надеждинском районах.

Помимо этого, Приморский край получит 343 новых санитарных автомобиля, а также 356 различных медицинских аппаратов и устройств, включая МРТ, КТ, маммографы и флюорографы.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России опубликовал информацию по новым случаям заражения.

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