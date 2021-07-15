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Четыре уголовных дела завели из-за незаконной добычи трепангов в Приморье
Происшествия
Четыре уголовных дела завели из-за незаконной добычи трепангов в Приморье
pixabay.com

Владивосток, 15 июля. Правоохранители возбудили четыре уголовных дела по факту незаконной добычи 777 особей трепангов в Приморье.

В отношении четырех приморцев полиция возбудила сразу два уголовных дела о незаконной добычи водных биологических ресурсов, передает ТАСС. Правоохранители нашли в акватории бухты Экспедиция Хасанского района браконьерское моторное судно. Преступники занимались незаконной добычей трепангов в Дальневосточном государственном морском заповеднике.

У нарушителей изъяли 254 особи трепангов. Свежевыловленный улов выпустили обратно в море. Аналогичное нарушение спустя пару дней совершили два правонарушителя в бухте Экспедиция. У этих браконьеров нашли 523 особи трепангов.

Ранее жителя Оренбуржья оштрафовали на 100 тысяч рублей за отстрел трех косуль. Происшествие произошло еще осенью 2020 года.

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