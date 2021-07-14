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Смертельное ДТП с большегрузами произошло на федеральной трассе в Приморье
Происшествия
Смертельное ДТП с большегрузами произошло на федеральной трассе в Приморье
Фото предоставлено очевидцами  / 

Владивосток, 14 июля. В Черниговском районе Приморья погиб 65-летний водитель микроавтобуса Isuzu. Машина столкнулась с двумя большегрузами после того, как выехала на полосу встречного движения.

На видео с места аварии, появившемся в соцсетях, видно, что из КамАЗа торчит оторвавшаяся дверь микроавтобуса, а сам Isuzu искорежен до неузнаваемости.

 

«Смертельное ДТП произошло на трассе А-370 «Уссури» в Черниговском районе. По предварительной информации, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, микроавтобус Isuzu выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом марки КамАЗ. После удара Isuzu откинуло обратно на свою полосу, где его раздавил длинномер Scania», — сообщили ФАН в ГИБДД России по Приморскому краю.

На место аварии прибыли инспекторы ГИБДД. Водитель Isuzu скончался от полученных травм на месте, стаж вождения составлял 35 лет. Остальные участники аварии не пострадали.

Ранее ФАН писал, что внедорожник насмерть сбил студента ДВФУ на Русском острове.

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