Смертельное ДТП с большегрузами произошло на федеральной трассе в Приморье

Владивосток, 14 июля. В Черниговском районе Приморья погиб 65-летний водитель микроавтобуса Isuzu. Машина столкнулась с двумя большегрузами после того, как выехала на полосу встречного движения.

На видео с места аварии, появившемся в соцсетях, видно, что из КамАЗа торчит оторвавшаяся дверь микроавтобуса, а сам Isuzu искорежен до неузнаваемости.

«Смертельное ДТП произошло на трассе А-370 «Уссури» в Черниговском районе. По предварительной информации, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, микроавтобус Isuzu выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом марки КамАЗ. После удара Isuzu откинуло обратно на свою полосу, где его раздавил длинномер Scania», — сообщили ФАН в ГИБДД России по Приморскому краю.

На место аварии прибыли инспекторы ГИБДД. Водитель Isuzu скончался от полученных травм на месте, стаж вождения составлял 35 лет. Остальные участники аварии не пострадали.

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